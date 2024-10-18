Frasers Group, N Brown hissesini satıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Frasers Group, N Brown hissesini satıyor

Frasers Group, N Brown'daki %20,3 hissesini satarak Alliance ailesinin satın alımına destek veriyor. Grup, aynı zamanda Mulberry için 150 peni nakit teklifini artırarak lüks perakendeciye yönelik hedeflerini sürdüreceğini açıkladı. Stratejik ilişkiyi güçlendirme niyetinde.

Frasers Group, N Brown Group’un Alliance ailesi tarafından satın alınmasına destek vererek, Mulberry için teklifini artırıyor. Mike Ashley’in desteklediği grup, N Brown’daki %20,3 hissesini satacağını duyurdu, ancak Joshua Alliance ve N Brown ile stratejik bir ilişki kurma niyetinde olduğunu belirtti. Frasers, Joshua Alliance ve N Brown yönetim ekibine gelecekte başarılar diledi.

Bu hafta, N Brown’un yönetim kurulu üyesi Joshua Alliance, Jacamo ve Simply Be'nin sahibi için hisse başına 40 peni teklif etti. Frasers, Mulberry için revize edilmiş 150 peni nakit teklifine devam edeceğini de doğruladı. Lüks çanta perakendecisi Mulberry’nin çoğunluk hissedarı Challice, Frasers’ın önceki teklifini reddettiğini açıkladı ve Frasers’ın Mulberry hisselerini satın almakla ilgilenmediğini belirtti. Frasers, Challice'in açıklamasını dikkate alarak çoğunluk hissedarıyla doğrudan iletişime geçmeyi planladığını duyurdu.

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