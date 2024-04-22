Freni boşalan kamyon 11 araca çarpıp 'pert' etti

Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon 11 araca çarpıp 'pert' etti
İstanbul Esenyurt'ta şoförün parkettiği kamyon bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. 11 araca çarpan kamyon bir iş yerine girerek durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Esenyurt'ta olay, saat 18.40 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İmat, 34 NOF 10 plakalı kamyon ile 1953 sokağa gelerek parketti. İmat ve yanında bulunan arkadaşı araçtan inerek uzaklaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. 4'ü seyir halinde olmak üzere 11 araca çarpan kamyon cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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