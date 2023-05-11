Freni boşalan kamyon ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 yaralı

Samsun’da freninin boşaldığı iddia edilen bir nakliyat kamyonunun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Freni boşalan kamyon ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşaldığı iddia edilen 55 AGL 700 plakalı nakliyat kamyonu kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına aldı. Nakliyat kamyonu ilk olarak ışıkta bekleyen en arakadaki araç olan 55 C 317 plakalı minibüse çarptı. Minibüs de çarpmanın etkisiyle önünde bekleyen 55 ACE 100, 34 VZ 2322, 06 L 4444 ve 55 BF 303 plakalı otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle öndeki araçlarda bulunan Hasan Ş. (40) ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw889314-01.jpgKazanın ardından 55 AGL 700 plakalı nakliyat kamyonunun sürücüsü ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi’ne götürülürken, 3 şeritli yolun 1 şeridi güvenlik amacıyla kapatıldı. 2 şeride düşen yolda trafik yoğunlaştı. Kazayı gören bir görgü tanığı, “En arkada kamyonun freni patlamış. Sonrada ışıklarda bekleyen 5 araca çarptı. Kazanın ardından 1 kişi yaralandı. O da hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

aw889314-03.jpgKazanın ardından inceleme başlatılırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. (İHA)

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