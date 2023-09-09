Freni patlayan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı

Kahramanmaraş’ta freni patlayan kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geçildi.

KAYNAK: DHA
Freni patlayan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı

Kahramanmaraş'ta, freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.

aw026547-01.jpg

Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

kahramanmarasta-kamyon-cenaze-namazi-kilanlarin-arasina-daldi-olu-ve-yaralilar-var-5507-dhaphoto1-001.jpg

aa-20230909-32108212-32108211-kahramanmarasta-freni-bosalan-kamyon-cenaze-icin-toplananlarin-arasina-daldi.jpg

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu Spor
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek Spor
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu Dünya
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi Güncel
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu Güncel
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu
Kuruluş Osman'a flaş transfer Magazin
Kuruluş Osman'a flaş transfer
9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?