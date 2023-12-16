Friends’in yıldızı Chandler’i Perry’nin ölüm nedeni belli oldu

ABD yapımı komedi dizisi Friends’in Chandler Bing karakteri ile hafızalara kazınan ve 28 Ekim’de Malibu’daki evinin jakuzisinde ölü bulunan Matthew Perry'nin otopsi raporu açıklandı. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğan Perry’nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Kanında, ketamin bulunan oyuncunun daha sonra jakuzide boğulduğu kaydedildi. Oyuncunun ölümü “kaza” olarak nitelendirildi.

ALKOL BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU

Perry, Friends dizisi ile yakaladığı şöhretinin zirvesindeyken alkol bağımlılığı ile mücadele ediyordu ve defalarca rehabilitasyona gitmişti. Perry, 2016 yılında verdiği bir röportajında, Friends’in çekimleri sırasında alkol ve uyuşturucu nedeniyle dizinin 3 yılını hatırlayamadığını söyledi.

Altı gencin New York’ta yaşadıklarını anlatan Friends dizisi, 1994-2004 yılları arasında geniş hayran kitlesi tarafından heyecanla izlendi. 52,5 milyon kişinin izlediği final bölümü ise ABD’de 2000’li yıllarda en fazla izlenen TV dizi bölümü oldu.

CHANDLER BING KARAKTERİ

Ross Geller'in üniversiteden yurt arkadaşı, Joey Tribbiani'in ev arkadaşı ve bilgi işlem müdürü.

Sık sık yaptığı esprileri ve nükteleri ile bilinir. Küçük yaşta ailesi ayrılmış, sebebi babasının eşcinsel olması. Bu olay Chandler'de bir travma yaratmış, ailesinin boşanma kararını açıkladıkları Şükran Günü'nden bu yüzden nefret etmekte ve eşcinsel zannedilmekten ölesiye korkar ama sık sık da öyle zannedilir. İleriki bölümlerde Monica ile evlenmiş ve Erica adında bir kız ile Jack adlı çocuğun babası oldu.