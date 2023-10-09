Fuat Çimen Beşiktaş başkanlık seçiminde hangi adaya oy vereceğini açıkladı. Camianın lideri olabilir

Beşiktaş’ın geçtiğimiz mayıs ayında yapılan başkanlık seçiminde aday olan Fuat Çimen, camiada yapılacak yeni seçim öncesi destekleyeceği adayı açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fuat Çimen Beşiktaş başkanlık seçiminde hangi adaya oy vereceğini açıkladı. Camianın lideri olabilir

Beşiktaş Kulübü, UEFA Konferans Ligi’nde 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası olağanüstü toplantı yapmış, teknik direktör Şenol Güneş ile yolları ayırıp, seçimli genel kurulu almıştı.

Seçimli genel kurul kararı sonrası Siyah Beyazlı camiada başkan adayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Seçime; Hasan Arat, Tevfik Yamantürk ve Ahmet Nur Çebi’nin gireceği konuşulurken, sürpriz adayların da çıkabileceği ifade ediliyor.

2022’de yapılan kongrede ‘Beşiktaş Sensin’ hareketinin başkan adayı olan, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı Fuat Çimen, yeni seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"HASAN BEY'E DESTEK KARARI ALDIM"

Kongrede aday olması beklenmeyen Çimen, yapılacak olan başkanlık seçiminde Hasan Arat’ı destekleyeceğini açıkladı. Arat’ın camianın lideri olabileceğine inandığını ifade eden Çimen, "Hasan Bey'in adaylığını doğru buluyorum, kimseyi sandıkta yönlendirmem ama kendi adıma ilke olarak Hasan Bey'e destek kararı aldım." dedi.

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"TEVFİK BEY'E SAYGIM VAR AMA..."

Fuat Çimen, seçime girecek bir diğer isim olan, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün de adaylığını değerlendirdi. Çimen, “Tevfik Bey'e saygım var, kendisini kulübün ombudsmanı olarak görüyorum ama muhalefet bloğunun oyunu bölecek adayların çıkmaması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta 2022 yılında yapılan olağan seçimli genel kurulunda Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi’ye karşı aday olmuş, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 3965 geçerli oyun 1190’ı almıştı.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aldığı 2777 oyla tekrardan başkanlığa seçilmişti.

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