Eylülde en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK açıkladı, eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı ortaya çıktı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,81 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

DOLAR, EURO VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,69, Amerikan Doları yüzde 3,16, külçe altın yüzde 3,59, Euro yüzde 5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 11,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,96, Amerikan Doları yüzde 4,41, külçe altın yüzde 4,83, Euro yüzde 6,41 ve DİBS yüzde 12,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK PERFORMANSLARI BELLİ OLDU

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 32,06 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

YÜZDE 65 REEL GETİRİ SAĞLADI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 65,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,04 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 13,96 ve Euro yüzde 7,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,57 ve DİBS yüzde 43,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 4,02 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,57, Amerikan Doları yüzde 8,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,42 ve DİBS yüzde 48,24 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DOLAR BUGÜN REKOR KIRDI

İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte dolar İstanbul serbest piyasasında günü yeni bir rekorla karşıladı. O rakam da 27,70 olarak kayıtlara geçti. "Sığ Piyasa" olarak adlandırılan piyasada ise dolar 28,11'i gördü. Euro ise İstanbul serbest piyayasında yükseldiği gözlendi, 29,26 liradan işlem gördü.