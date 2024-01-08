Fuhuş adası skandalında bir Türk kadının ismi açıklandı. Milyarderlerin fuhuş tuzağında kasetler ortaya döküldü

Medya Radar'ın haberine göre, ‘Jeffrey Epstein Adası’ skandalı yalnızca ABD ile sınırlı kalmayıp tüm dünyanın gündemine oturmayı başardı. Henüz reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili gibi suçlamalarla tutuklanan, bulunduğu hapishanede intihar eden ABD asıllı iş adamı Epstein'ın kurduğu ağla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

300'DEN FAZLA İSMİN KASEDİ ÇIKTI

Davanın görüldüğü mahkemeye gönderilen yeni dosyalarda aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin de yer aldığı 300'den fazla kişinin isminin bulunduğu belirtiliyor.

Epstein davasına 'seks kasedi' iddiaları da dava dosyasına girdi. Adaya giden bütün siyasetçilerin, oyuncuların ve iş adamlarının hepsinin videoları olduğu söylenirken, her birine ait binlerce görüntünün olduğu bildirildi.

Kurban olarak yüzlerce çocuğun istismara uğradığı skandal olayda Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ortaya çıktı. Konuyla ilgili bazı tanıkların ifadelerine başvurulurken, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Epstein’ın kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell, 1994-2004 yılları arasında Epstein ile birlikte reşit olmayan kızları cinsel istismara maruz bırakmak için kandırdığı ve onlara zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri ile fuhuş yapmaları için baskı yaptığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. Maxwell, altı suçlamadan beşinden suçlu bulundu. Bu suçlamalar arasında reşit olmayan bir kızı fuhuşa zorlamak, reşit olmayan bir kızı cinsel amaçlı taşımak ve komplo kurmak vardı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Şimdiye kadar açıklanan ‘Epstein’ dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, Bill Clinton ve Donald Trump, İsrail eski Başbakanı Ehud Barak, ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore, ünlü aktörler Kevin Spacey, Tom Cruise, Will Smith, eski basketbolcu Michael Jackson, sunucu Jimmy Kimmel, dünyaca ünlü illüzyonist David Copperfield gibi ünlü isimler yer almıştı.

Tüm dünyanın gündemine oturan Epstein davasında 3'üncü parti yeni dosyalar da açıklandı. Bu dosyalarda Epstein'in çok büyük bir fuhuş ağı kurarak bütün dünyada tanınmış profesörlere, aktörlere, iş insanlarına pedofili hizmeti sunup gizli video kaydına aldığı iddiaları yer aldı.

Adaya gelen birbirinden ünlü isimlerin gizlice kaydedilen binlerce video görüntüsünün olduğu belirtilirken, görüntülerin şahıslara şantaj için kullanıldığı iddiaları yer aldı. CIA'ye göre bugüne kadar toplamda 3 bin kişinin kaseti arşivlenmiş olarak bulundu.

ARKASINDA MOSSAD VAR İDDİASI

Ünlülere yönelik şantaj iddialarının arka planında ise İsrail’in olduğu gündeme bomba gibi düştü. MOSSAD'ın bu organizasyonlarda planlayıcı olarak yer aldığı iddia edilirken, kaydedilen gizli görüntülerin videoda yer alan siyasetçilere, iş adamlarına ve ünlü isimlere İsrail karşısında açıklama yaptırmamak için kullanıldığı belirtildi. MOSSAD’ın benzer şekilde ABD siyaseti başta olmak üzere İngiltere ve diğer ülkelerin siyasetçilerini de seks kasetleriyle aleyhlerinde açıklama yapmaktan uzak tuttuğu belirtiliyor.

LİSTEDE BİR DE TÜRK KADINININ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan bütün dünyanın konuştuğu listede B.K. isimli bir Türk kadının da olduğu iddiası dikkat çekti. Listede adı geçen kadının kimliği ise büyük bir merak konusu oldu.

Bütün dünyayı özellikle de ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' iddialarının yıllar önce Simpsonlar'da işlendiği video ise yine herkesi şoke etti. Dünyada yaşanacak kilit olayları yıllarca önceden bilmesiyle meşhur Simpsonlar isimli çizgi dizide Epstein Adası'nın da yer aldığı ortaya çıktı. Stephen Hawking'in Jeffrey Epstein Adası'ndaki reşit olmayan seks partisini yıllar önce öngördüğü video sosyal medyada defalarca paylaşılırken, kısa sürede gündem oldu.