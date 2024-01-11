Kurtlar Vadisi’nde fuhuş adası detayı. Kan donduran olayları yıllar önce anlatmışlar

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in 14-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma davasının yankıları sürüyor.

Bütün dünyanın konuştuğu davada siyasetten sinemaya, sanattan spor camiasına kadar yüzlerce ünlü ismin adı geçiyor.

Özellikle sosyal medyada yayınlanan görüntülerden bazıları kan dondururken, davanın detayları da ortaya çıktıkça olaylar ve isimler giderek belirginleşiyor.

MOSSAD ‘ADRENOKROM’ İÇİN ÇOCUK KAÇIRDI

Küresel bir fuhuş organizasyon çetesi kuran Epstein’in fuhuş adasında ismi geçenler arasında Bill Clinton, Donald Trump, George Bush, Hawking, Michael Jackson, Madonna, George Clooney, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks gibi isimler bulunuyor.

Bu isimlerin pedofili ve çocuk istismarının yanı sıra "adrenokrom" olarak bilinen çocuk kanını kullanmak için adaya zorla 0-9 yaş arası çocukların da kaçırıldığı iddia ediliyor. MOSSAD’ın zenginlerin ömrünü uzatmak için çocukları kaçırıp bu adada ismi geçen ünlülere sattığı da kan donduran detayların arasında bulunuyor.

KURTLAR VADİSİ’NDE YILLAR ÖNCE ANLATILDI

Yayınlandığı dönemde Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi’nde yayınlanan bir sahne gündem oldu.

Yayınlanan sahnede Yüce Majesteleri isimli karakteri iyileştirmek için çocuk kanı kullanıldığı anlar defalarca paylaşıldı.

Yüce Majesteleri için çocuk kanı aranırken, Doktor, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek" dedi. Sahnedeki küçük çocuk Arthur ise "çocuklar ölecek öyle mi" dedi.

Doktor ise "Onlar kanlarını vererek ölümsüz olacaklar" yanıtını verdi.

Bu sahne akıllara doğrudan, fuhuş adasında yaşanan "Adrenochrome" skandalını akıllara getirdi.