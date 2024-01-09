Epstein'in fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Epstein'in fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Fuhuş, pedofili, insan kaçakçılığı gibi suçlardan cezaevinde olduğu sırada intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in davası gündemden düşmezken fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Epstein'in çocuk yaşlarda istismar edilmesiyle fuhuşa sürüklediği kadınların şikayetleri üzerine açılan davada yeni detaylar ortaya çıktı.

Mahkeme, aralarında Bill Clinton, Prens Andrew, Stephen Hawking ve Leonardo DiCaprio gibi tanınmış isimlerin gittiği "fuhuş adasının" yeni fotoğraflarını yayınladı.

Daha önce yayınlanmayan fotoğraflarda, genç kadın ve kızların Epstein adasındaki pozları ortaya döküldü. Fotoğraflarda Epstein'in en güvendiği isimlerden biri olan ve genç kızları fuhuşa sürükleyen "madam" Ghislaine Maxwell de bulunuyor.

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Tutuklu bulunan Maxwell daha önce o adaya hiçbir zaman gitmediğini söyleyerek yalan söyledi fakat fotoğraflarda Maxwell'in de adada olduğu kanıtlanmış oldu.

2006 yılında çekildiği belirtilen fotoğraflarda Maxwell'in yanı sıra Epstein'in en güvendiği bir isim olan pilot Nadia Marcinko da yer alıyor.

Sarah Ransome ile ilgili bir dosyaya eklenen belgelerin bir parçası olduğu kaydedilen görüntülerde Epstein'ın adaya davet ettiği kadınlarla birlikte olduğu sırada neler yaşandığını gösteriyor.

Epstein'ı suçlayan isimlerden biri olan Ransome, yasal sürecin bir parçası değildi ancak milyarder Epstein’in sözde 'masaj ağı'nın iç işleyişinin açıklanmasında etkili oldu.

Epstein'i suçlayan ve birçok açıklamada bulunarak bazı isimleri ifşa eden Virginia Giuffre'nin avukatları, Ghislaine Maxwell'in 'pek ortalıkta olmadığını' söyledi ama Epstein'ın adasında olduğunu iddia etmek için Ransome dosyasında verilen fotoğrafları kullandılar.

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Fotoğraflardan birinde Epstein dört tekerlekli bir bisiklet üzerinde, bir diğerinde ise eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in sağ kolu ve 1990'larda İşçi Partisi'nin başarısının mimarı olan Peter Mandelson ile birlikte olduğu görülüyor.

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Diğerlerinde ise 2006 yılında adada çekilen fotoğraflarda mini şortlar ve askılı üstler giyen kadın grupları görülüyor.

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Adadaki kadınların ve Maxwell'in Epstein'ın evinde uzanırken çekilen görüntülerinin yanı sıra Ransome 10 saat boyunca ifade verdi ve Epstein'ın cinsel istismar ve seks kaçakçılığı komplosunu gösteren dikkat çeken ifadeler verdi.

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"MASAJ DEMEK SEKS ANLAMINA GELİYOR"

Ransome'un mahkeme belgelerinde, "Açıklığa kavuşturmak isterim ki, vücut masajı seks anlamına geliyordu, tamam mı? Bu seks için anahtar kelimeydi" dediği kayıtlara geçti.

Ransome, "Yani Jeffrey, arkadaşları ve kızlarıyla seks yapmayı bıraktığın anda dışarıdasın, çünkü aksi takdirde Jeffrey ile ilişkili olman için hiçbir sebep yok, çünkü sadece onunla seks yapmak için oradasın" dedi.

Ransome ayrıca Maxwell'in evi bir genelev gibi işlettiğini ve kızların her gün Epstein'a cinsel masaj yapmak için dönüşümlü olarak çalıştığını ifade etti.

İfade belgelerine göre, "Sürekli bir kız akını vardı. Çok fazla kız vardı. Miami'de kızlar vardı. Misafirler geliyordu" dedi.

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