Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı: Söylememeliydim ama...

Fatih Portakal ile kavgalı olan Fulya Öztürk, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programında samimi açıklamalarda bulundu.

Fulya Öztürk'ten Fatih Portakal itirafı: Söylememeliydim ama...

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Fulya ile Umudun Olsun programını sunduğu dönem, konuğuyla canlı yayında cinsel içerikli görüntü izlediği gerekçesiyle Fatih Portakal tarafından sert eleştirilere maruz kalan Fulya Öztürk, Katarsis programında yaptığı açıklama şu şekilde;

"Biz kavgalıyız. Yanlıştı hep derim psikolojim normal değildi o videoyu izleyemiyorum ben ne kadar bu kadar bağırmışım. Çok bunalmışım demek ki... Çok üzüldüm ben çok haksızlığa maruz kaldım. Bağırmama gerekiyordu büyüğümdür gerek yoktu. Orada söylediğim sözlerin altına imzamı atarım ama o tarzım hatalıydı."

FATİH PORTAKAL ‘İZİN VERENLERDE KABAHAT’ DEMİŞTİ

Portakal, cinsel içerikli görüntü izlettiği iddiasına tepki göstererek "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat" diyerek tepki göstermişti. Öztürk de canlı yayında Portakal'a ateş püskürerek, "Attığı manşete bak; 'Cinsel içerikli görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günkü programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?" demişti.

FULYA ÖZTÜRK’TEN AYLAR SONRA GELEN FATİH PORTAKAL İTİRAFI

Öztürk aylar sonra bu konuya dair pişmanlığını açıkladı. Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu olan Fulya Öztürk konu Fatih Portakal'a gelince "Biz kavgalıyız. Yanlıştı, hep derim psikolojim normal değildi o videoyu izleyemiyorum ben ne kadar bu kadar bağırmışım. Çok bunalmışım demek ki... Çok üzüldüm ben çok haksızlığa maruz kaldım. Bağırmama gerekiyordu, büyüğümdür gerek yoktu. Orada söylediğim sözlerin altına imzamı atarım ama o tarzım hatalıydı" dedi.

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