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Adana Demirspor transferleri peş peşe açıkladı

Adana Demirspor, Furkan Soyalp ve Jorge Morel'i transfer etti.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 19:47
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Furkan Soyalp ve Jorge Morel Adana Demirspor'da

Adana Demirspor transferleri peş peşe açıkladı
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Adana Demirspor, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'den orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ve Paraguaylı ön libero Jorge Emanuel Morel Barrios'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Club Guarani forması giyen Paraguaylı oyuncu Jorge Emanuel Morel Barrios ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık, Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp'le de sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." 

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