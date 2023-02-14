Adana Demirspor ile Fiorentina temsili maç düzenleyecek: Dünyada bir ilk

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor depremzedelere destek olmak amaçlı temsili karşılaşma biletleri satışa çıkarıyor.

GELİRLER AFAD'A GİDECEK

Adana ekibi ilk olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina karşılaması için temsili bilet çıkaracak. Bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak.

Adana Demirspor tarafından yapılan açıklamada, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz Temsili Maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk Temsili Maçımızı İtalya’nın Serie A Ligi’ndeki takımlarından Fiorentina ile gerçekleştiriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşma fiziksel olarak gerçekleşmeyecek, sadece 33 bin bilet çıkarılacak.