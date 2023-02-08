Ölüm kalım savaşı varken futbol mu oynayacağız: Adana Demirspor'un golcüsü Gulbrandsen TFF'ye isyan etti

Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, depremde yaşadıklarını Norveç'ten TV2'ye anlattı.

Norveçli hücum oyuncusu, "Travmatize ve gerçek üstü bir şey yaşadım. Ben iyiyim, tanıdıklarım iyi ama aklım sürekli orada kalanlarda. 14. katta oturuyorum. Öleceğimi sandım. Çok fazla yıkım var." açıklamasını yaptı.

"14 KATI AŞAĞI İNDİM"

"Uykumdaydım ve bir anda sallanmayla uyandım." diyen Gulbrandsen, "Sallantı başladı ve giderek daha da güçlendi. Yataktan kalkmak üzere hareketlendiğim anda yataktan aşağı düştüm. Ayağa kalkmak istedim ama bu mümkün değildi. Deprem bittikten sonra hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettim. Birkaç kıyafeti hızlıca yanıma aldım ve 14 katı aşağı indim. Neyse ki yaşadığım binaya bir şey olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Gulbrandsen, "Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. 1 hafta!!! Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum." dedi.

"HALA ATLATAMADIM"

Norveçli oyuncu, "Hala depremin etkisini atlatamadım. Travmatize oldum. Bunu söylememin nedeni, karar vericilerin neden kadar çok insanın travma geçirdiğini anlamamış gibi görünmesi. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.