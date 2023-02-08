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Ölüm kalım savaşı varken futbol mu oynayacağız: Adana Demirspor'un golcüsü Gulbrandsen TFF'ye isyan etti

TFF'nin ligleri depremden dolayı sadece 1 hafta ertelemesine Adana Demirspor'un Norveçli yıldızı Gulbrandsen adeta isyan etti. Golcü oyuncu, "Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum" dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:45
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Gulbrandsen: Travma halindeyim, geçmedi

Ölüm kalım savaşı varken futbol mu oynayacağız: Adana Demirspor'un golcüsü Gulbrandsen TFF'ye isyan etti
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Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, depremde yaşadıklarını Norveç'ten TV2'ye anlattı.
Norveçli hücum oyuncusu, "Travmatize ve gerçek üstü bir şey yaşadım. Ben iyiyim, tanıdıklarım iyi ama aklım sürekli orada kalanlarda. 14. katta oturuyorum. Öleceğimi sandım. Çok fazla yıkım var." açıklamasını yaptı.
"14 KATI AŞAĞI İNDİM"
"Uykumdaydım ve bir anda sallanmayla uyandım." diyen Gulbrandsen, "Sallantı başladı ve giderek daha da güçlendi. Yataktan kalkmak üzere hareketlendiğim anda yataktan aşağı düştüm. Ayağa kalkmak istedim ama bu mümkün değildi. Deprem bittikten sonra hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettim. Birkaç kıyafeti hızlıca yanıma aldım ve 14 katı aşağı indim. Neyse ki yaşadığım binaya bir şey olmamıştı." ifadelerini kullandı.
Gulbrandsen, "Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. 1 hafta!!! Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum." dedi.
"HALA ATLATAMADIM"
Norveçli oyuncu, "Hala depremin etkisini atlatamadım. Travmatize oldum. Bunu söylememin nedeni, karar vericilerin neden kadar çok insanın travma geçirdiğini anlamamış gibi görünmesi. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Ben Kemal
8.02.2023 12:03
Ligler en az 1 ay ertelenecek nokta.  
 
ismail
8.02.2023 11:16
Bahis baronları böyle uygun görmüştür, şaşırmayın!  
 
İnsafsızlık
8.02.2023 11:12
Liglerin ertelenmesi gerekirken 1 hafta sonra devam ettirilmesi nedir ya?? TFF ne yapmaya çalışıyor. Futbol insan hayatından önemli mi?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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