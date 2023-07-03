Futbol tarihinin takım halinde atılmış en güzel golü tartışmasız budur

Danimarka Süper Ligi'ndeki Kopenhag - Farum BK maçında tarihe geçen bir an yaşandı.
Kopenhag'ın golcüsü Peter Möller 11 Ağustos 2002’deki Farum BK mücadelesine yedek kulübesinde başladı.
Möller yapılan değişiklik sonrası 79. dakikada teknik direktör Hans Backe'nin isteği üzerine oyuna dahil oldu.
Mücadele 1-1 devam ederken 90+4'te Möller sahneye çıktı.
Kaleci'nin vuruşuyla başlayan atakta top yere değmeden 5 pasta, ev sahibi ekip Kopenhag, Möller'in müthiş volesiyle golü bulurken maçı da kazandı.
Peter Möller, kariyeri boyunca Kopenhag, PSV ve Fulham gibi büyük takımların formasını giymiş 15 sene boyunca çıktığı 271 maçta 104 gol 14 asist kaydetmişti.