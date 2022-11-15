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FIFA'nın futbolun ruhunu nasıl sattığını Sedat Kaya açıkladı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde futbolcular, futbolseverler FIFA'yı protesto ediyor. Milyonlar FIFA'ya kırmızı kart gösteriyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:07
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Futbola FIFA'nın nasıl ihanet ettiğini Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya yazdı

FIFA'nın futbolun ruhunu nasıl sattığını Sedat Kaya açıkladı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında şöyle bir paylaşım yaptı.
"Dünya Kupasının Katar'da yapılması futbola hakarettir. FIFA, paraya teslim olmuştur."
Her kelimesine katılıyor ve bir ek yapıyorum; Bu sadece bir hakaret değil, futbola ihanettir.
Neden diyeceksiniz.
Her spor branşının olduğu gibi futbolun da ilk felsefesi eşitliktir.
21. yüzyılda hala monarji ile yönetilen, petrol zengini bir emirin ve çevresindeki zenginlerin yönettiği, sömürünün kurumsallaştığı, işçiye sığır muamelesinin yapıldığı, kötü çalışma koşulları nedeniyle son 10 yılda 6500 işçinin öldüğü Katar'da hangi eşitlikten söz edilebilir?
Artı futbolun felsefesi özgürlüktür.
İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve insan haklarında sicili bozuk olan Katar'da özgürlük sadece ülkeyi yönetenler için geçerli değil mi?
Artı futbolun felsefesi adalettir.
Hukuğu bir sopa gibi kullanan, bu devirde hala kırbaç, idam cezası uygulayan, tecavüze uğrayan kadını zinadan yargılayan Katar'da adalet, okyanusta damla kadar olabilir mi?
İşte bu ve bunun gibi bir çok nedenden dolayı FİFA Dünya Kupası'nı Katar'a satarak futbolun ruhunu sattı.
Haklı olarak dünyanın çok yerinden tepkiler yağıyor.
Avrupa Birliği Parlomentosunda birçok siyasetçi boykot çağrısı yapıyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde futbolcular, futbolseverler FİFA'yı protesto ediyor.
Milyonlar FIFA'ya kırmızı kart gösteriyor.
Tüm bu gerçekler varken 
FIFA Başkanı Infantino çıkmış, eleştirenleri suçluyor.
Ona göre bu organizasyon tarihin en iyi Dünya Kupası olacakmış.
Mış, miş.
Gerçek olan bir şey var. Bu organizasyon tarihin en tartışmalı
Dünya Kupası olacak.
Aslında bu karar hiç de sürpriz değil.
Netflix'te 2022 yılı yapımı bir belgesel var; FIFA'nın İç Yüzü.
Dünya futbolunu yöneten kurumdaki yolsuzlukları, siyasi ilişkileri ve dünya kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerin nasıl seçildiğini ayrıntılı biçimde ekrana getiriyor.
İzleyince futbolun nasıl paraya teslim edildiğini anlıyorsunuz.
Milyonların seyir zevkinin nasıl satıldığı belgelerle gözler önüne seriliyor.
Hani Galatasaray'ın ve milli takımın spartaküs sol açığı Metin Kurt'un bir sözü vardı.
"Futbol arsada güzeldi, borsada değil."
Ne kadar haklıymış değil mi?

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