Futbolcu İstanbul'da trafik polisliğine soyundu. Cep telefonu ışığıyla durduğu araçların içerisine baktı

İstanbul Beyoğlu’nda bir futbolcu trafik polisliğine soyunup telefonunun ışığı ile araçların içine baktı. O anlar sonrası gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Futbolcu İstanbul'da trafik polisliğine soyundu. Cep telefonu ışığıyla durduğu araçların içerisine baktı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yaptı. Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

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EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahsın Sadettin K. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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FUTBOLCU ÇIKTI

Öte yandan şahsın Maltepespor Futbol Kulübü’nde futbolcu olduğu ortaya çıktı. Öte yandan sözde uygulama anları ise kameralara yansıdı.

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