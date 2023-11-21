Futbolcuların dolandırıldığı fon davasında flaş gelişme. İki sanık tahliye edildi

Erzan tarafından dolandırıldığını iddia eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek savcıya ifade vermişti.

Davanın ilk duruşması dün gerçekleşti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 6 sanık ve tarafların avukatları katılırken 1 tutuksuz sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Aralarında Emre Çolak ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 11 müşteki de duruşmada hazır bulundu.

Gece saatlerinde sonuçlanan duruşmada iki sanığa tahliye kararı verildi.

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.

Heyet, sanıklar Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.