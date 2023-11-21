Futbolcuların dolandırıldığı fon davasında flaş gelişme. İki sanık tahliye edildi

Özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimlerin bulunduğu 18 kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayla ilgili davada iki sanık tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Futbolcuların dolandırıldığı fon davasında flaş gelişme. İki sanık tahliye edildi

Erzan tarafından dolandırıldığını iddia eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek savcıya ifade vermişti.

Davanın ilk duruşması dün gerçekleşti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 6 sanık ve tarafların avukatları katılırken 1 tutuksuz sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Aralarında Emre Çolak ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 11 müşteki de duruşmada hazır bulundu.

Gece saatlerinde sonuçlanan duruşmada iki sanığa tahliye kararı verildi.

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.

Heyet, sanıklar Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İlgili Haberler
Futbolcuların dolandırıldığı fon davası başladı. Seçil Erzan'dan flaş Fatih Terim itirafı. Evimi bastılar darp ettiler silah gösterdiler
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB üyeliği açıklaması. "Avrupa karar vermek zorunda" Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB üyeliği açıklaması. "Avrupa karar vermek zorunda"
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat. Salı günü için kritik uyarı Yaşam
Bolu Dağı'ndan geçecekler dikkat. Salı günü için kritik uyarı
Ağrı'da mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin koyun kurtarıldı Yaşam
Ağrı'da mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin koyun kurtarıldı
Şiddetli fırtına ve dev dalgalar 92 balıkçı teknesine zarar verdi Yaşam
Şiddetli fırtına ve dev dalgalar 92 balıkçı teknesine zarar verdi
5 bin TL'lik emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! Çalışan emekliler için ikramiye detayları belli oldu Ekonomi
5 bin TL'lik emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor! Çalışan emekliler için ikramiye detayları belli oldu
ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı Dünya
ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı