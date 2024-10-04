Futbolun efsaneleri yeşil sahalara dönüyor

Geçmişte birçok unutulmaz karşılaşmaya imza atan Brezilya ve Fransa, bu kez efsane oyuncularıyla yeniden sahne alacak. Kasım ayında gerçekleşecek bu özel maç, futbolseverlere nostaljik anlar yaşatacak.

15 Kasım’da, eski Brezilyalı ve Fransız futbolculardan oluşan iki takım, Fransa’nın SCO Angers kulübüne ait Stade Raymond-Kopa’da karşı karşıya gelecek. Bu özel maçta, kariyerlerinde Ligue 1’de forma giymiş yıldız isimler yer alacak.

Brezilya takımının kaptanlığını, 2001-2003 yılları arasında Paris Saint-Germain’de oynayan Ronaldinho üstlenecek. Ronaldinho’nun yanı sıra Valdo, Cris, Maicon, Cláudio Caçapa ve Sonny Anderson gibi isimler de sahada olacak.

Fransız takımının kadrosu ise henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak, Chelsea’nin efsanevi oyuncusu Claude Makelele’nin, Olympique Marseille ve PSG’de forma giymiş bir isim olarak bu maçta yer alacağı kesinleşti.