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Dünyada benzeri yok. MHK 22 yılda16 kez değişti. Yapay zeka istifa

Federasyon, kulüpler hep kendisini temize nasıl çıkardı? ﻿Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya açıkladı.  

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:36
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Futbolun günah keçisi hakemler

Dünyada benzeri yok. MHK 22 yılda16 kez değişti. Yapay zeka istifa
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Antik çağdan bu yana dünyanın hemen hemen tüm kültürlerinde bir deyim var;
"Günah Keçisi."
İngilizler Scapegoat diyor, Almanlar Sündenbock, İspanyollar Chivo Expiatorio.
Günah Keçisi, suçsuz olduğu halde başkalarının suçu üzerine yüklenilen kişi ya da topluluklara deniliyor.
Bizim futbolumuzda da günah keçisi hep hakemler oldu.
Kulüpler kendi başarısızlıklarını, federasyonlar kendi hatalarını hep hakemlere yüklediler.
Fatura hep hakemlere kesildi.
İşte en son Sabri Çelik başkanlığındaki hakem kurulu da afaroz edildi.
Düşünsenize futbolumuzda son 22 yılda Merkez Hakem Kurulu 16 kez değişti.
Görev süreleri ortalama 1,5 yıl.
2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu, Sabri Çelik (3) Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. 
Tam 11 başkan.
Mehter marşıyla gelip, İzmir marşıyla gittiler.
Hepsi de günah keçisi ilan edildi.
Dünyanın başka bir ülkesinde bu kadar sık değişen bir Merkez Hakem Kurulu var mıdır acaba?
Evet hakemler hata yapıyor.
Evet hakemler yanlış kararlarla maç skorlarını etkiliyor.
İyi de, federasyon, kulüpler, futbolcular pür-i pak mı?
Onlar yanlış yapmıyor mu?
Onların bu bozuk düzende hiç mi günahı yok?
Federasyonun siyasetle ilişkisi.
Geleceğe yatırım yapmaması.
Yönetime liyakatla değil, hatır gönül ilişkileriyle yönetici alınması.
Milli Takımda bir türlü istikrar sağlanamaması.
Yaz boz tahtası gibi yabancı futbolcu statüsünün sürekli değiştirilmesi.
Bunları ne yapacağız?
Görmeyecek miyiz?
Ya kulüpler.
Hatalı transferler.
Tribünlere oynamalar.
Hatalı teknik direktör seçimleri.
Har vurup harman savrulan bütçeler.
Günü kurtarma politikaları.
Popülizm hastalığı.
Her zamanki gibi bunların da üstünü mü örteceğiz?
Tamam Sabri Çelik ekibi gitti.
Peki, yerine gelenin kaderi çok mu farklı olacak?
Lale Orta, Oğuz Savran ya da bir başkası, ne değişecek?
Bir süre sonra onlar da "günah keçisi" ilan edilmeyecekler mi?
Pir Sultan'ın şöyle bir sözü var.
"Bozuk düzende doğru çark işlemez."
Bizim bu bozuk futbol düzeninde de, günah keçileriyle hiçbir şey düzelmez.
Ha bu arada.
Hani hakemleri yapay zeka atıyordu.
En iyisi, yapay zeka istifa etsin, bu kaostan kurtulalım.

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