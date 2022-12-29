Beşiktaş'ı Adana karşısında 3 puana taşıyan 3 isim. Kral Arthur kurtardı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Maça başlarken zirvenin 10 puan gerisindeydi Beşiktaş.

Kazanırsa lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 7’e indirerek yarışı sürdürecek, kaybederse, belki de sezonu kaybedecekti.

Ve rakip Adana Demirspor da kolay lokma değildi.

Bu sezon taş gibi top oynayan bir ekipti , deplasmanda Fenerbahçe’den başka yenilgisi yoktu.

İşte, iki takım böylesine zor bir maçı Beşiktaş tek golle kazanırken, 3 isim bu galibiyette büyük rol oynadı.

Josef de Souza, Masuaku ve kaleci Mert Günok.

SOUZA KLASINI KONUŞTURDU

Beşiktaş’ın geçmiş haftalara oranla en önemli artısı, orta sahanın toparlanmasıydı.

Josef de Souza’nın tekrar takıma dönmesi Siyah Beyazlıların bu alanda üstünlüğü ele geçirmesini sağladı. Brezilyalı hem savunmasına yardım etti, hem takımının atağa kalkmasında itici güç oldu.

Ama Souza’nın bu gayretine rağmen kanatlarda NKoudou ve Cenk Tosun beklenenin çok gerisindeydi. Onlardan top gelmeyince Weghorst ve Gedson da etkisiz kaldı.

KRAL ARTHUR SAHNEDE

Beşiktaş’ta Nkoudou, Weghorst gibi golcüler sessiz kalınca, bir sürpriz isim çıktı ortaya.

Arthur Masuaku.

13.dakikada Nkoudou inanılmaz bir şekilde boş kaleye golü atamadıktan bir dakika sonra Beşiktaş’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta, Masuaku önündeki iki kişilik baraja rağmen harika bir sol vuruşla ağları gördü.

Kongo asıllı Masuaku’nın West Ham’da oynarken lakabı Kral Arthur’du.

Gerçekten krallara yakışır bir gol attı.

Bu gol Masuaku’nun bu sezon attığı ilk goldü.

MERT KALEDE DEVLEŞTİ

Orta sahanın güçlü olması Beşiktaş savunmasına da olumlu katkı yapmıştı.

Ayağa çok iyi pas yapan Adana Demirspor çok pozisyonda Beşiktaşlı savunma oyuncularının markajından kurtulamadılar.

Birkaç kez Onyekuru, Ndiaye ve Gulbrandsen ile pozisyon bulsalar da, çok iyi bir gününde olan kaleci Mert’e takıldılar.

Mert çok iyi bir maç çıkararak, galibiyette önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş bu galibiyette lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 7’e indirerek, şampiyonluk yarışında umudunu yeni yıla taşıdı.

Siyah-Beyazlıların 9 maçtır yenilmemesi de futbolcular için ayrı bir moral oldu.

Adana Demirspor’a gelince.

Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş’a da yenilerek, 2. mağlubiyetlerini aldılar.