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Bugün penaltının doğum günü. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:09
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Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı. Bugün penaltının doğum günü

Bugün penaltının doğum günü. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Tarih 1 Ocak 1891'di.
Tam 132 yıl önce.
İngiltere'nin en eski iki kulübü Stoke City ile Notts County FA Cup çeyrek finalinde karşı karşıya geliyordu.
Maçın ikinci yarısında Notts County'nin sol beki, ceza alanı içinde Stoke City'li bir futbolcunu şutunu eliyle keserek golü önledi.
Yüzde bin penaltı.
Ancak o günlerde penaltı diye bir kural yoktu.
Bu yüzden hakem, cezaalanı çizgisi üzerinde free-kick verdi. Şutu kaleci kurtardı ve . Notts County maçı 1-0 kazanarak, finale kadar yükseldi.
Bu olay üzerine toplanan İngiltere Futbol Federasyonu(FA), futbola penaltı kuralını getirdi.
O yüzden bugün futbolda penaltının doğu günüdür.
Bu karardan bir sene sonra  yine Stoke City'nin bu kez Aston Villa ile oynadığı maçta yeni bir kurala ihtiyaç olduğu anlaşıldı.
Stoke City, Aston Villa'ya karşı 1-0 mağlupken bitime 2 dakika kala penaltı kazandı.
Ancak Aston Villa kalecisi, topu stadın dışına attı.
Top gelene kadar 2 dakika geçtiği için hakem maçı bitirdi.
Büyük tartışmalara neden olan bu olaydan sonra da   penaltılar için maçlara ekstra süre eklenmesi karara bağlandı.

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