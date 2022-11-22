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Suudi Arabistan'ın Tangoculara asrın sürprizini yaptı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

Suudi Arabistan, büyük bir sürprize imza atarak Arjantin'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 15:25
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Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı. Suudi Arabistan'ın Tangoculara asrın sürprizini nasıl yaptığını açıkladı

Suudi Arabistan'ın Tangoculara asrın sürprizini yaptı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Futbolun felsefesinde "Rakibi küçümsemek" yoktur.
Rakibine saygı duyacaksın, ciddiye alacaksın.
Eğer saygı duymayıp küçümserken, bugün Arjantin'in yaşadığını yaşarsın.
36 maçtır yenilmeyen, şampiyonluğun favorilerinden gösterilen, sadece süper yıldızı Messi'ye bel bağlayan Arjantin, Suudi Arabistan'ı çantada keklik görüp, kolay avlayacağını sanıyordu.
Ama ava giderken avlandı.
Suudi Arabistan öyle akıllı, öyle konsantre, öyle mücadeleci bir oyun sergiledi ki, tangoculara adeta futbol ders verdiler.
Çöl aslanları öncelikle savunmada çok akıllı ve kusursuz bir ofsayt taktiği uyguladı. Arjantin forvetleri bu taktik zokayı fena yuttu. Üç golleri bu yüzden geçersiz sayıldı.
Orta sahada da mükemmel basan, rakibiyle kora kor mücadele eden, alan daraltan Suudi Arabistan, iki kanatı da çok iyi kullanarak Arjantin'i çok sık zor durumda bıraktı.
Oysa tangocular 10.dakikada Messi'nin penaltı golüyle ilk yarıyı önde kapamıştı.
Ama Arabistan ikinci yarıda "sende Messi varsa, benim de Salihlerim var" dercesine Arjantin kalesine aktı.
48.dakikada Salih
Al-Shehri, 53.dakikada da Salih Al-Dawsari muhteşem gollerle büyük zafere imza attı.
Özellikle Salih Al-Dawsari'nin füzesi bu kupada bu ana kadar atılan en güzel goldü.
Futbolda yaldızlı yıldızlı formalar kazanmaya yetmiyor. 
Sahada koşan, ter döken, aklını kullanan ve son enerjisine kadar mücadele eden kazanıyor.
Eminim Arjantin, sadece Messi'ye güvenmenin ne büyük bir hata olduğunu bugün anlamıştır.
Bakalım 200 kişilik dev bir gazeteci ordusuyla Katar'a çıkarma yapan Arjantin medyası neler yazacak?
Arabistanlı tüm futbolcuları kutlamak gerekiyor. 
Korkmadılar, çekinmediler, yılmadılar, soluksuz bir mücadele ile çok haklı büyük bir zafere imza attılar.
Alkışlamak gerek.
Bu arada Dünya Kupası'nda maalesef hakem kararlarında tutarsızlık var.
Dün İngiltere-İran maçının 3.dakikasında İran'ın savunma oyuncusu Muhammedi cezaalanında Rice'a iki elle sarılarak, adeta kündeledi.
Ne Brezilyalı hakem Raphael Craus gördü, ne de VAR uyardı.
Bugünkü maçın 10.dakikasında dünkü pozisyonun  bire bir aynısı yaşandı.
Saud Abdulhamid Parades'i iki eliyle sarılıp yere düşürdü.
Sloven hakem Slavko Vincic görmedi, VAR penaltıyı verdi.
İki gün arka arkaya benzer pozisyonlara farklı kararlar verilmesi düşündürücü değil mi?

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