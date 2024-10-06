Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi bir yandan tüm heyecanı ile devam ederken öte yandan bu turnuvada ülkemizi temsil edecek hiçbir kulübün bulunmaması spor severleri üzdü.Peki Türkiye’den bir takım ne zaman bu kupayı kaldıracak. Yapay zeka hem takımı hem de tarihi açıkladı.