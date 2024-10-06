Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi bir yandan tüm heyecanı ile devam ederken öte yandan bu turnuvada ülkemizi temsil edecek hiçbir kulübün bulunmaması spor severleri üzdü.Peki Türkiye’den bir takım ne zaman bu kupayı kaldıracak. Yapay zeka hem takımı hem de tarihi açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 1

2024-BARCELONA

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 2

2025- MAN UTD

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 3

2026-BAYERN MUNİH

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 4

2027-LİVERPOOL

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 5

2028 - MANCHESTER CITY

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 6

2029 - MANCHESTER CITY

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 7

2030 - MILAN

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 8

2031 - REAL MADRID

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 9

2032 - REAL MADRID

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 10

2033 - PSG

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 11

2090 - BEŞİKTAŞ

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Türk takımı hangisi? Yapay zeka tarihine kadar açıkladı 12

2091 - GALATASARAY

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