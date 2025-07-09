Füze ve roket yakıtı tesisi için resmi başvuru! Binlerce istihdam sağlanacak

Ahlatcı, holdingde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin füze ve roketler için yakıt tesisine ihtiyaç duyduğunu, böyle bir tesisin ise Türkiye'de bulunmadığını ifade etti.

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Çorum-Samsun Yolu üzerindeki 2. OSB'nin yapılması için çok emek sarf edildiğini anlatan Ahlatcı, buraya ileri düzeyde stratejik tesislerin kurulmasını, kentin nitelikli güç almasını, 8-10 bin mühendis veya yazılımcının buralarda çalışmasını istediklerini aktardı.

"Bugün Sayın Valimize dilekçemizi verdik. Bu 2. OSB'den bin 975 dekar yer istiyoruz" diyen Ahlatcı, burada bin 600 kişinin çalıştığı sıvı ve katı füze ve roket yakıt tesisi yapmak istediklerini ifade etti.