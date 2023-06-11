G.Saray'a 2.02'lik dev forvet. İngilizler açıkladı

Galatasaray'ın transfer çalışmalarını sürdürürken İngiliz basınında çıkan bir haber bomba gibi patladı.

G.Saray'a 2.02'lik dev forvet. İngilizler açıkladı

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken, İngiliz basınından çok çarpıcı bir haber geldi.

İngiltere'nin Daily Post gazetesi sarı kırmızılıların Southampton'ın Nijeryalı forveti Paul Onuachu ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde 2.02 boyunda olan 29 yaşındaki futbolcu ile Almanya'nın Union Berlin ve Suudi Arabistan'dan bir takımın da görüştüğü ileri sürüldü.

Ancak futbolcunun Galatasaray'a daha sıcak baktığı da belirtildi.

Bu sezon 33 maçta forma giyen ve 17 gol atan Nijeryalı, milli takımda da 19 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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