Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı

Kaynak: Haber Merkezi
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı
TikTok'ta yayınlanan bir düğün videosu gelinin dansından damadın bile utandığının görülmesi dikkat çekti.

TikTok'ta yayınlanan bir düğün videosu, gelinin dansıyla viral oldu.

Gelin, düğününde Beyonce'nin 'Crazy In Love' şarkısına eşlik ederek bir dans gösterisi sundu.

Mandolin Carbo'nun yüklediği video, kısa sürede 500 binin üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Beyaz gömlek ve şort giymiş gelin, dansının sonunda bacağındaki jartiyeri çıkarmasını eşinden rica etti.

Videoda, gelinin bazı dans hareketlerinin tekerlekli sandalyedeki damadı utandırdığı, ancak davetlilerin alkışlarıyla destek verdiği görülüyor.

Sosyal medyada videoya binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Bir kullanıcı, "Bu kadar cesur olduğu için onu tebrik ediyorum" derken, diğer bir kullanıcı "Bunu neden yaptın?" diye sordu.

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