Galatasaray Yusuf Demir kararını verdi

Sezon başında Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir için flaş bir karar alındı.

Galatasaray Yusuf Demir kararını verdi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, genç oyuncuyu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanmasını istedi.

Yabancı statüsünde olması nedeniyle lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan genç oyuncunun, daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

MAAŞINI ÖDEMEYE HAZIR
Galatasaray, gerekirse oyuncunun maaşını ödeyip kiralamaya da razı durumda.
Bunun için Yusuf Demir'in sürekli oynatılması ve teknik adamın geliştirici olması gerekiyor.

PERFORMANSI
18 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçında 66 dakika, kupada ise 1 maçta 63 dakika süre buldu.

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