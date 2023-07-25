G.Saray'ın Zalgiris maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris karşısına süreceği ilk 11'i belirledi.

G.Saray'ın Zalgiris maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Litvanya'da Zalgiris'le karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11 için kararını verdi.

Buruk, dünkü basın toplantısında, "Evindeki maçlarda önemli başarılara sahip bir rakip var. Saygı duyuyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Deplasmandayız ve ikinci maç öncesinde avantaj elde etmek bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum. İnşallah yarın bizim için güzel bir maç olur.Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Oyuncu kalitemiz, taraftarımız, stadımız Şampiyonlar Ligi'ne hazır. Ben daha önce Başakşehir'in başında böyle bir tecrübe yaşamıştım. İnşallah Galatasaray'ın başında oyuncularımla birlikte bunu tekrar yaşarım" demişti.

Buruk'un sahaya hücum ağırlıklı bir kadro çıkarmayı ve rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi planladığı belirtildi.

Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Kerem, Mertens, Zaniolo, Barış Alper.

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