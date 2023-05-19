G7 liderlerinden Ukrayna ve Rusya mesajları

G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamada, Ukrayna'ya destek verilmesinde tereddüt edilmeyeceğini ve Rusya'nın saldırganlığının başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağı mesajı verdi.

G7 liderlerinden Ukrayna ve Rusya mesajları

Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi 2023 devam ediyor.

Liderler, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki durumun ele alındığı özel oturum sonrası bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre G7 liderleri, Ukrayna'ya destek verilmesinde tereddüt edilmeyeceğini ve Rusya'nın saldırganlığının başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağını taahhüt etti.

Liderler, "Rus birlikleri ve askeri teçhizatı tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmeden, adil bir barışın gerçekleştirilemeyeceğinin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenlik yardımını sürdürme sözü veren liderler, Rusya'nın ekonomik erişimine yönelik "daha fazla kısıtlama" uygulanacağını belirtti.

Açıklamada "Rusya'nın, savaş alanında kullandıkları dahil saldırganlığı için kritik tüm ihracat kalemlerinin tüm yetki alanlarımızda kısıtlanmasını sağlamak için eylemlerimizi genişleteceğiz." denildi.

Liderler, üçüncü taraflara, Rusya'nın saldırganlığına maddi destek sağlamayı derhal durdurmalarını, aksi takdirde ağır bedellerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik, "Rusya'nın yol açtığı hasarı ödemesi gerektiğini" kaydeden liderler, kendi yetki alanlarındaki Rus egemen varlıklarının hareketsiz bırakılacağını teyit etti.

Liderler, Rusya'nın değerli taş ticaretinin sınırlanması için yakın çalışma sözü de verdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) liderleri katılıyor.(AA)

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