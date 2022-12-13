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G7 ülkeleri Ukrayna'ya destek sözünü yineledi

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, yayımladıkları ortak bildiri ile Ukrayna'ya destek olma sözünü teyit etti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 05:11
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G7 ülkeleri Ukrayna'ya destek sözünü yineledi

G7 ülkeleri Ukrayna'ya destek sözünü yineledi
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Almanya’nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri liderlerinin düzenlediği çevrim içi toplantıda kabul edilen ortak bildiride, "Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyor ve Rusya'nın devam eden savaşı karşısında Ukrayna ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'daki kritik altyapılara yönelik "insanlık dışı ve acımasız" saldırıları kınanarak, sivillere yönelik eylemlerinde savaş suçu teşkil ettiği hatırlatıldı.

Amaçlarının Rusya'nın acımasız savaşı nedeniyle zarar gören ya da tahrip olan kritik altyapının restorasyonu için nihai olarak ödeme yapması olduğu vurgulanan bildiride, "Savaş suçları ve diğer zulümler için cezasızlık olmamalıdır. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i ve diğer mesulleri uluslararası hukuk uyarınca sorumlu tutacağız. Rusya'nın sorumsuz nükleer söyleminin kabul edilemez olduğunu ve herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanımının ciddi sonuçları olacağını bir kez daha teyit ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

G7 ülkeleri, Rusya'dan savaşı derhal durdurarak Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini de istedi.

Bildiride ayrıca Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

G7 ülkelerinin ayrıca bir İklim Kulübü kurdukları, bununla ana amacın sanayinin iklim dostu şekilde yeniden yapılandırılması olduğu vurgulandı.

Bildiride, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünden (OECD), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile birlikte İklim Kulübü için geçici sekreteryaya ev sahipliği yapması istendi. (AA)

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