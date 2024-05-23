Gabi hüngür hüngür ağladı

Takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım arkadaşları Zehra Güneş ve Cansu Özbay hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla etkileşimlerini ve bu süreçte edindiği deneyimleri anlattı.

"Karar verme sürecim kolay olmadı" diyen Brezilyalı yıldız şöyle devam etti:

Ailem ve yakın çevremle görüştükten sonra, VakıfBank ve Giovanni ile dürüst bir şekilde konuştuğum için mutluyum. Kararıma saygı gösterdiler, bu benim için çok değerliydi. Şimdi yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu hissediyorum ve bu, kariyerim için önemli bir adım.

"TAM 3 SAAT AĞLADIM"

Giovanni Guidetti'nin kendisi için gözyaşı döktüğü bir videoyu izledikten sonra üç saat boyunca ağladığını belirten Guimaraes, "Giovanni ile ilk toplantımı hatırlıyorum, ne kadar gergin olduğumu ve korktuğumu hissettiğini biliyordu. Bana inandığını ve iyi bir lider olabileceğimi söyledi. Bana duyduğu güven beni farklı hissettirdi" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Brezilyalı yıldız oyuncu, "O toplantıdan sonra her şeyi başarabileceğime inandım ve bu takımda harika işler yapabileceğimi biliyordum. Kazandık, kaybettik, ama hiçbir zaman kendimden şüphe etmedim. Bu, büyük ölçüde Giovanni'nin bana olan inancı ve beni sürekli zorlaması sayesindeydi. Onunla çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım" sözleriyle Giovanni'ye hayranlığını dile getirdi.

Guimaraes, Giovanni Guidetti ile olan ilişkisini sadece bir koç-oyuncu ilişkisi olarak değil, aile gibi bir arkadaşlık olarak tanımladı ve "Bu takımda başardığım her şey onun sayesinde oldu. Herkes onunla çalışmalı ve ona her zaman minnettar olacağım" ifadelerini kullandı.