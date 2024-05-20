Bu nasıl bacaklar Zehra Güneş. Görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ni kavurmaya devam ediyor.

Milletler Ligi'ne Japonya mağlubiyeti ile başlayan milliler, ikinci maçta Hollanda'yı mağlup etti.

Üçüncü maçta İtalya'ya 3-1 kaybeden Türkiye, son olarak 4. maçta Fransa'yı 3-0'lık skorla devirdi.

Milletler Ligi'nde bir sonraki maç, 29 Mayıs'ta Almanya ile oynanacak.

ANTRENMANDA EĞLENCELİ ANLAR

Diğer taraftan Zehra Güneş ve Melissa Vargas'ın antrenmanda yaşadığı eğlenceli olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yerde yatan Zehra Güneş, diziyle Melissa Vargas'ı göbeğinden kuş gibi havaya kaldırdı.

1.94 boyunda ve 76 kilo olan Vargas'ı kaldıran Zehra'ya 'bu nasıl bacaklar Zehra?' yorumu yapıldı.