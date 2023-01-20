﻿Gabon Dışişleri Bakanı geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Dışişleri Bakanı Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bongo, "O çok büyük bir diplomat, gerçek bir devlet adamıydı. Benim için her şeyden önce bir dosttu." ifadelerini kullandı.

Adamo'nun bakanlar kurulu toplantısına katılmak için geldiği başbakanlık ofisinde kalp krizi geçirdiği, başbakanlık sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi. (AA)