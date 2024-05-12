Çete lideri eski polis itirafçı oldu. Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme

Kaynak: Halk TV
Çete lideri eski polis itirafçı oldu. Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme
Suç örgütüne üye olma' iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Nihal Candan soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Çete lideri olduğu öne sürülen polislik mesleğinden ihraç edilen Onur Apaydın, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeye etkin pişmanlık içeren dilekçesini sundu.

Resmi kurum ve kuruluşların icra yoluyla satışa çıkardığı araçları piyasasının altında satarak güven kazanan suç örgütünün, bu teknikle araç talepleri aldığı ve para toplayarak birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktığı iddiasıyla suç örgütü çetesine polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilmişti.

Açılan soruşturma kapsamında çete lideri olduğu öne sürülen Onur Apaydın ile bağlantıları olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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MAHKEMEYE BAŞVURDU

Fenomen kardeşlerden 'anoreksiya' hastalığına yakalanan Nihal Candan aşırı zayıfladığı için geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Candan kardeşlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre, çete lideri olduğu öne sürülen iki soruşturmada tutuklu olarak yargılanan Onur Apaydın, etkin pişmanlık içeren yazdığı bir mektubu dilekçe olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve yargılandığı mahkemeye gönderdi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜ SIRALADI

Yazdığı dilekçede kendisinin çetenin lideri olmadığını öne süren eski polis memuru Onur Apaydın, bu örgütün en önemli kişilerinin isimlerini teker teker sıralayarak çete liderinin kim olduğunu itiraf etti. Suç örgütünün işlettiği gece kulüpleri ve işyerlerini de 10 sayfalık bir dilekçede belirtti.

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“BAHAR VE NİHAL CANDAN ÖRGÜTÜN KASASI DEĞİL”

Apaydın, yazdığı 10 sayfalık dilekçede bu suç örgütünde ismi geçen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle ilgili bilgilere de yer verdi.

Kendisinin Nihal ve Bahar Candan kardeşlere araba reklamı yaptırmadığını ifade eden Apaydın, Bu iki kız kardeşin İnstagram’da çok büyük bir takipçi kitlesi olduğunu, ancak paylaşımlarına bakıldığında Ben aldım çok kazandım, siz de alın kazanın’ gibi bir paylaşımları olmadığını, Bahar ve Nihal Candan’ın örgütün kasası olmadığını iddia etti.

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