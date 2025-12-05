Süper Lig lideri Galatasaray'da 2. sezonunu geçiren Gabriel Sara'nın eski kulübü Norwich City'ye transferi gündem olmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibine transferi, 2. kez mahkemelik oldu.

GABRIEL SARA'NIN ADA'YA TRANSFERİ BİR KEZ DAHA MAHKEMELİK OLDU

UOL Esporte'de yer alan habere göre: SaO Paulo, 2022 yılında Gabriel Sara'yı 10.5 milyon euro bedelle Norwich City'ye sattı. Menajer Orlando Gonçalves, bu transferin ardından Gabriel Sara'yı Sao Paulo'ya getiren kişi olduğunu iddia etti ve transferin ardından yasal işlem başlattı.

Gonçalves, 2013 tarihli kulüp içi belgeyi mahmemeye sundu. Bu belgede, dönemin başkanı Juvenal Juvencio'nun, kendisine oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 5'inii verdiği ifade yer alıyordu. Gonçalves, bu davayı kazandı.

Sao Paulo, menajer Gonçalves'in kazandığı davanın ardından yüzde 5'lik payı bu yılın temmuz ayında ödedi.

Norwich City, 2024 yılında Sara'yı Galatasaray'a gönderdi ve Sao Paulo da bu transferden 10 milyon realin (1.6 milyon euro) biraz üzerinde bir gelir elde etti.

KASIM AYINDA BİR DAVA DAHA AÇILDI

Kasım ayında menajer Orlando Gonçalves, yine 2013 tarihli belgeye dayanarak, Sao Paulo'ya bir kez daha dava açtı. Menajer Gonçalves, bu kez kulübün Sara'nın satışından elde ettiği gelirin bir kısmını talep etti. Ancak bu kez menajer Orlando Gonçalves'in girişimi başarısız oldu.

Dava, geçen hafta Sao Paulo Adalet Divanı'ndan görüldü. Mahkeme, menajer Orlando Gonçalves'e davada kötü niyetli davrandığı için yaptırım uygulanma tehdidinde bulundu.

TEMYİZE BAŞVURDU

Mahkemenin kararına rağmen, scout Orlanda Gonçalves temyiz başvurusunda bulundu.

Gonçalves, temyize sunduğu belgede ise Sao Paulo'nun Sara'nın transferlerinden gelir elde ettiği tüm transferlerinde hak sahibi olduğunu iddia etti. Sao Paulo ise bu belgeye henüz bir yanıt vermedi.