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Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 28. yılı

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 28. yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 01:01
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Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 28. yılı

Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 28. yılı
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Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta düzenlenen törene, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ve Gagauz Halk Meclisi (Halk Topluşu) Başkanı Dmitriy Konstantinov'un yanı sıra Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, Türkiye’nin Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Vlah, 1994'te Moldova Parlamentosunda Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne ilişkin yasanın kabul edildiğini belirterek, "Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluş yasası önemli ve bizim için gereklidir. Bu yasa sayesinde bölgenin yönetim kurumları faaliyet gösteriyor." dedi.

"GELECEK YIL GAGAUZ ÖZERK YERİ'NDE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ YAPILACAK"

Gagauz halkının bu süreç içinde kendisini izole etmediğini ve ülkedeki siyasi süreçlere aktif şekilde katıldığını dile getiren Vlah, "Dünyaya açığız, Moldova'nın Avrupa yöndeki rotasını ve Avrupa uygulamalarını benimseme isteğini destekliyoruz. Biz bu süreçten korkmuyoruz, kaçmıyoruz çünkü Avrupa politikası etnik azınlıkların hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesini dışlıyor." diye konuştu.

Moldova hükümeti ve Gagauz yönetimi arasındaki diyaloğun zor yürüdüğünü belirten Vlah, gelecek yıl Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimlerinin yapılacağına dikkati çekti.

Vlah, "Ortak evimiz olan Moldova Cumhuriyeti'nde barışı ve uyumu korumalıyız. Gagauzlar arasındaki birliğin güçlendirilmesi önemlidir ancak bu şekilde kimliğimizi koruyabilir, tüm zorlukların üstesinden gelebilir ve gelişmeye devam edebiliriz." ifadelerini kullandı. (AA)

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