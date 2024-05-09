Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı

Bu adımın amacı, gal arısının neden olduğu zararı azaltmak ve bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane balının üretimini korumak.

Gal arısı, Türkiye'de ilk olarak 2014'te Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkmış ve daha sonra 2020'de Düzce'den sonra Zonguldak'ta da görülmüştü. Bu zararlı böcek, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmalarını engelliyor ve zamanla ağaçların tamamen kurumasına yol açıyor. Bu durum hem kestane verimini düşürüyor hem de kestane balı üretimini azaltıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü Şirinköy'de düzenlenen bir programla gal arısıyla mücadele için adım atıldı. Programa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ve diğer ilgili yetkililer katıldı. Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve gal arısının üremesini engelleyen 600 'torymus sinensis' adlı yırtıcı böcek, doğaya salındı. Bu adımın yanı sıra, kestane ağacının devamlılığının sağlanarak kestane balı üretiminin korunması amaçlanıyor.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, zararlı böceklerle mücadelenin devam edeceği vurgulanarak, "Biyolojik denge için faydalı böcek popülasyonu yeterli sayıya ulaşıncaya kadar kestane gal arısının yoğun zarar yaptığı bölgelerde faydalı böcek salınımına devam edilecektir" denildi.