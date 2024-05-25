Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi yapılan restorasyonun sona ermesi ile birlikte ziyarete açıldı. Ziyarete gelenler her saat başı 100’er kişilik gruplar halinde kuleye alınıyor.
Kuleye çıkanlar İstanbul manzarasının keyfini yaşadı.
Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı.
Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı.
Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti.
Restorasyon çalışmaları fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirası koruyacak hem de göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.
Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi büyük bir heyecanla ziyarete açıldı
Tarihi kuleyi ziyarete gelenler saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde içeriye alınıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.