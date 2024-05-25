Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Galata Kulesi, restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. Kuleyi gezenler İstanbul manzarasının tadını çıkardı.

1/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 1

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi yapılan restorasyonun sona ermesi ile birlikte ziyarete açıldı. Ziyarete gelenler her saat başı 100’er kişilik gruplar halinde kuleye alınıyor.

2/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 2

Kuleye çıkanlar İstanbul manzarasının keyfini yaşadı.

3/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 3

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı.

4/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 4

Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı.

5/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 5

Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti.

6/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 6

Restorasyon çalışmaları fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirası koruyacak hem de göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

7/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 7

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi büyük bir heyecanla ziyarete açıldı

8/8
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı 8

Tarihi kuleyi ziyarete gelenler saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde içeriye alınıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bidonun içine 4 tane atılınca turşular çıtır çıtır oluyor. 43 yıllık turşucunun sır gibi sakladığı muhteşem tarif
Bidonun içine 4 tane atılınca turşular çıtır çıtır oluyor. 43 yıllık turşucunun sır gibi sakladığı muhteşem tarif
Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru
Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru
Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var
Dünyanın en iyi salataları açıklandı. Listede Türkiye'den 5 lezzet var
Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den
Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den
Korelilerin Türk gaziye hürmeti. İzlerken gözleriniz dolacak
Korelilerin Türk gaziye hürmeti. İzlerken gözleriniz dolacak