Otelin kapısında doğum yaptı. Bedava tatili ve altını kaptı

Otel İşletmecisi Furkan Dağlı, otelin kapısında gerçekleşen doğum nedeni ile Rana J.’ye,1 haftalık ücretsiz konaklama sözü vererek çeyrek altın taktı.

Çerkezköy'ün Güveniş Caddesi'nda bulunan bir otelde kalan Suriyeli kadın hastaneye gidemeyerek otelin kapısında doğum yaptı. Eşi Süleyman A. ile birlikte geçici konaklama statüsünde bulunan otelde kalan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Rana J.'nın tam otel çıkışında sancısı tutunca kendini yere bıraktı. Ancak haber verilen 112 sağlık ekipleri otele gelmeden Suriyeli kadının doğumu kapıda gerçekleşti.

Sağlıklı bir kız çocuğu doğuran genç kadın, daha sonra yapılan ilk kontrolünün ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriyeli ailenin isteği ile bebeğin babası otel çalışanlarından Ömer Faruk Turan oldu. Turan minik bebeğe ‘Reyhan’ adını verdi.

OTELİN İŞLETMECİSİ HASTANEDE ZİYARETE GİDEREK HEDİYELERİNİ VERDİ



Güzel haberin ardından Otel işletmecisi Furkan Dağlı, aileyi Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Dağlı, Reyhan’ın babası Süleyman’a çeyrek altın ve çiçek takdiminde bulundu. Dağlı, ayrıca çifte 1 hafta boyunca otelde ücretsiz konaklama sözü verdi.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Suriyeli baba Süleyman A. Dağlı’ya teşekkür etti. Otelden ayrılmaya hazırlandıklarını belirten baba Süleyman ancak kahvaltıdan sonda eşinin sancılarının tuttuğunu ancak tam otelden çıktıkları sırada doğumun gerçekleştiğini anlattı.

Otel çalışanlardın çok yardım aldıklarını Dışarı çıktığımız anda birden yere yığıldı. Otel çalışanları bize çok yardımcı oldu. Battaniye aldılar, eşime yardımcı oldular, ambulansı aradılar. Sağ salim buradaki sağlık çalışanlarımızın yardımıyla çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumuza da burada bize çok yardımcı olan personelin isim vermesini istedik. Reyhan ismini önerdi biz de çok sevindik. Benim çocuğumu onlar kurtardı ben de çocuğuma onların isim vermesini istedim” diye konuştu.

Uzun ve sağlıklı ömür diledi

Otel işletmecisi Furkan Dağlı da, Reyhan’a uzun ömürler dilemesinin ardından her türlü ihtiyaçlarında da kendisine ulaşabileceklerini kaydetti. Dağlı; “Bu sabah güzel bir haber aldık. Kardeşimiz eşi tam otelden çıkış yaparken dünyalar tatlısı güzel bir bebekleri dünyaya geldi. Arkadaşımız Ömer ve diğer çalışanlarımız yardımcı oldular. Biz de gittik, hediyemizi takdim ettik. Uzun ve sağlıklı bir ömür diledik. Allah gülen yüzünü hiç soldurmasın minik bebeğimizin. Hastanenin önünde bebeğimizin babası Süleyman’ı gördük, hediyemizi mahremiyet açısından babasına takdim ettik” dedi.

Zor ve duygusal bir andı

Otel çalışanı Ömer Faruk Turan da; “Biz arkadaşlarımızla çalışıyorduk. Müşterilerimiz geldi. Acil bir durum vardı, doğum yapacağını anladık. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansı falan aramıştık zaten ama biz dışarı çıkana kadar daha da fenalaştı. Kadın olduğu için biz uzak kaldık yanından. Battaniyemizi falan verdik eşine. Bizim için zor ve duygusal bir andı. Allah uzun ve sağlıklı bir ömür versin bebeğimize” ifadelerine yer verdi.