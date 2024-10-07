Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıtıldı

İstanbul’un tarihi yapılarından olan ve sık sık farklı temalarla aydınlatılan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin’e destek olmak ve İsrail’in bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı.

Yapılan aydınlatma gösterisi, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kişi bu anlamlı etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaşarak, geniş bir etkileşim sağladı.

Ayberk Yüksel adlı vatandaş, “Filistinli kardeşlerimize yapılanları kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz, inşallah İslam dünyası da bu yaşananlara en iyi şekilde cevap verir. Bu, hatırlamak için güzel bir yöntem” dedi.

Hidayet Koçak ise, “Biz elimizden geldiğince İsrail’i boykot ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üzülme, sessiz kalmayacağız. Kesinlikle Filistinli kardeşlerimizin acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. Acıları acımızdır” ifadelerini kullandı.