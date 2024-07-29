Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor

Kaynak: İHA
Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor

Beyoğlu Galata Küçük Hendek Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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