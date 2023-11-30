Galatasaray 3-0 kazandı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı; CEV Challenge Kupası'ndaki Yunan rakibi AOP Kifisias'ı rahat eledi.

KAYNAK: AA
Galatasaray 3-0 kazandı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 8'li final turuna yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - AOP Kifisias: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Philippe Enkerli (İsviçre)

Galatasaray HDI Sigorta: Mijailovic, Ahmet Tümer, Muzaffer Yönet, Kujundzic, Çağatay Durmaz, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Aykut Acar, Ozan Ataseven)

AOP Kifisias: Hernandez, Bojic, Alves De Lima, Hasballa, Gomes Do Rego, Spiliotis (Veloudis, Kosmas, Spiriounis, Papageorgiou)

Setler: 25-17, 25-23, 25-20

Süre: 73 Dakika (22, 27, 24)

İlgili Haberler
Arkasspor CEV Kupası'nda zorlanmadan turladı
Arkasspor CEV Kupası'nda zorlanmadan turladı
Galatasaray 3-0 kazandı
Galatasaray 3-0 kazandı
Eczacıbaşı İtalya'da yenildi
Eczacıbaşı İtalya'da yenildi
Halkbank karar setinde kazandı
Halkbank karar setinde kazandı
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Beşiktaş taraftarı İnönü'de kendi futbolcularını ıslıkladı. Yoğun protesto Spor
Beşiktaş taraftarı İnönü'de kendi futbolcularını ıslıkladı. Yoğun protesto
Konuşan kedinin videosunu izlediniz mi? "Hadi bay bay" Gündem
Konuşan kedinin videosunu izlediniz mi? "Hadi bay bay"
8 yaşındaki yeğenini lüks ciple ezerek öldüren halaya hapis cezası Gündem
8 yaşındaki yeğenini lüks ciple ezerek öldüren halaya hapis cezası
Süper Lig'de puan silme cezası! TFF 3 puanı silinen takımı açıkladı Spor
Süper Lig'de puan silme cezası! TFF 3 puanı silinen takımı açıkladı
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: 2023 yılında son kez yaşanacak! Sadece 24 saatiniz kaldı Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: 2023 yılında son kez yaşanacak! Sadece 24 saatiniz kaldı
İtalya'dan hemşehrilerine seslenen Bitlisli: "Evinizi, arabanızı satın gelin Avrupa'ya" Gündem
İtalya'dan hemşehrilerine seslenen Bitlisli: "Evinizi, arabanızı satın gelin Avrupa'ya"
İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı Dünya
İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı