Galatasaray'ın Pendikspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor deplasmanına çıkacak. İşte ilk 11'ler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Pendikspor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma umudunu son haftaya taşıyan Cimbom, Pendikspor karşısında 3 puanı alarak haftayı hatasız kapatmak istiyor.

Pendikspor ise 13 puanda küme hattında bulunuyor.

İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Pendikspor:

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Nelsson, Boey, Torreira, Sergio, Kerem, Ziyech, Tete, Icardi

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