Galatasaray'ın Pendikspor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma umudunu son haftaya taşıyan Cimbom, Pendikspor karşısında 3 puanı alarak haftayı hatasız kapatmak istiyor.
Pendikspor ise 13 puanda küme hattında bulunuyor.
İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Pendikspor:
Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Nelsson, Boey, Torreira, Sergio, Kerem, Ziyech, Tete, Icardi
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