Galatasaray 4 yıldız futbolcuyu gönderiyor. İsimler belli oldu

Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken Galatasaray'da yeni sezon planlamasında takımdan ayrılacak futbolcular konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray 4 yıldız futbolcuyu gönderiyor. İsimler belli oldu

Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Takıma katılacak futbolcuların yanı sıra, kulüpten ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde yönetim ve teknik heyete, kalan maçlarda forma giymek istemediğini söyleyen ancak daha sonra affedilen Bafetimbi Gomis'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

TRT Spor'un haberine göre 37 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

Yaz transfer döneminin son gününde takıma katılan Juan Mata ise Galatasaray'da beklenen katkıyı veremedi. 35 yaşındaki futbolcuyla da sözleşme yenilenmeyecek.

Diğer yandan sol bek bölgesinde de ayrılıklar yolda. Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'dan kiraladığı Sam Adekugbe ve bu sezon nadiren forma giyen Emre Taşdemir'in yeni sezon planlamasında yer almadığı vurgulandı.


Öne Çıkanlar
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Son Haberler
Beşiktaş ile Sabah FC mücadelesinde dostluk kazandı Spor
Beşiktaş ile Sabah FC mücadelesinde dostluk kazandı
Erdoğan: 85 milyonun tamamını bağrımıza bastık hiç kimseyi ötekileştirmedik Siyaset
Erdoğan: 85 milyonun tamamını bağrımıza bastık hiç kimseyi ötekileştirmedik
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak? Keşfet
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Son seçimde 187 oy almıştı. Van'da 4 dönemdir bağımsız aday olan İdris Ahi: Ben buranın yerli patatesiyim Siyaset
Son seçimde 187 oy almıştı. Van'da 4 dönemdir bağımsız aday olan İdris Ahi: Ben buranın yerli patatesiyim
İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Aklı fikri başka yerlerde Siyaset
İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Aklı fikri başka yerlerde
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak? Keşfet
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?