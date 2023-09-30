Galatasaray Ankaragücü karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İilk 11'i belirledi

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

MKE Ankaragücü'nde ise sakatlığı bulunan Stelios Kitsiou, forma giyemeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yapılan son antrenmandan sonra sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Sarı kırmızılı takımın 11'i şöyle:

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Icardi

Ankaragücü'nün ise sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Morutan, Rodrigues, Efkan, Bajic.