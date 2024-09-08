Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor. İngilizler duyurdu

Manchester United'dan Casemiro'yu transfer edemeyen Galatasaray, gözünü yeni bir isme çevirdi.

İngiltere'den The Sun'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu kadrosuna katmak istiyor.

ARSENAL SICAK BAKMIYOR

Haberde, Galatasaray'ın ilgisine rağmen İngiliz kulübünün İtalyan oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.

32 yaşındaki Jorginho, bu sezon henüz resmi maçlarda forma giymedi. Arsenal, kadro derinliği açısından oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

Galatasaray, Arsenal'in bu kararına rağmen tecrübeli orta saha oyuncusu için girişimlerini sürdürecek.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz ekibinde 52 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.