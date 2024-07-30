Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Sarı-kırmızılı ekip, altyapısında yetişen Emin Bayram'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Genç futbolcu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Westerlo'ya transfer oldu.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ayrılığı açıkladı.

21 yaşındaki Emin Bayram, Westerlo'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.'' ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZON KİRALIKTI
Emin Bayram, geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giymişti.

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen futbolcu, Westerlo ile çıktığı 24 maçta 1 gol atarken 2 asist yaptı.

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