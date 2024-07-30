Dzeko'dan En Nesyri açıklaması

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Dzeko'dan En Nesyri açıklaması

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Lugano zaferi sonrası konuştu. Dzeko, takımın yeni oyuncularından En Nesyri ile ilgili de açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin Lugano'yu elediği maçta beraberlik golünü atan Edin Dzeko, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Dzeko açıklamasında, "İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

EN-NESYRI AÇIKLAMASI
Edin Dzeko, tüm takımdaki futbolculara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var." dedi.

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