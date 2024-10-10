Galatasaray Dybala’yı gözüne kestirdi. Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor

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Galatasaray Dybala’yı gözüne kestirdi. Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor

Süper Lig'de lider olan Galatasaray'da son transfer hedefi belli oldu. Sarı kırmızılılar, Mourinho'nun eski öğrencisini gözüne kestirdi.

Sezon başında transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray kadrosuna Osimhen, Jelert, Sallai, Jakobs ve Batshuayi gibi isimleri kattı.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda bulunan sarı kırmızılılarda transferdeki son hedef belli oldu. Gelen son haberlere göre Galatasaray, Roma’nın Arjantinli yıldızı Dybala’yı kestirdi. Bir dönem Mourinho ile çalışan yıldız oyuncu için sarı kırmızılı yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Dybala için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlanacağı öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Roma ile 7 maçta 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Dybala için sezon başında Fenerbahçe’nin ilgisi olduğu iddia edilse de Teknik Direktörü Mourinho eski takımından bir oyuncu istemediğini ifade etmişti.

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